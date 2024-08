Homem é atropelado por trem e tem pé amputado em Jaguariúna

Na noite do dia 5 de agosto, um trágico acidente aconteceu na linha férrea de Jaguariúna, resultando na amputação do pé de um pedestre. O incidente ocorreu, quando um homem, cuja identidade não foi revelada, foi atingido por um trem em movimento.

Segundo relatos, o maquinista avistou o homem caminhando próximo aos trilhos e tentou alertá-lo com sinais sonoros. No entanto, a vítima tentou atravessar a linha férrea e acabou prendendo o pé no trilho. O trem, incapaz de parar a tempo, passou por cima do pé do homem, causando a amputação parcial.

Um segurança que presta serviços para a VLI, empresa responsável pela gestão da ferrovia, foi acionado para prestar apoio no local. Ao chegar, encontrou o maquinista e parte do pé amputado da vítima, que já havia sido socorrida por populares que estavam nas proximidades e prestaram os primeiros socorros.

A vítima foi rapidamente levada ao Hospital Valter Ferrari, onde recebeu atendimento médico. A esposa do homem, que também se dirigiu ao hospital, informou que ele costumava caminhar próximo à linha férrea. Os médicos comunicaram que o homem precisará passar por uma cirurgia para tratar os ferimentos causados pelo acidente.

Este triste incidente serve como um alerta para os perigos de se caminhar próximo a linhas férreas, destacando a importância de respeitar as sinalizações e as normas de segurança para evitar tragédias como essa. A VLI e as autoridades locais estão investigando as circunstâncias do acidente para entender melhor o ocorrido e prevenir futuros incidentes.

