Homem é detido acusado de violência doméstica

Um homem foi preso acusado de violência doméstica, invasão de domicílio, ameaça e injúria, na tarde desta quinta-feira (23) em Artur Nogueira.

De acordo com a Polícia Municipal, eles foram acionados a comparecerem a uma residência onde um homem que teria se separado de sua ex-esposa teria invadido a casa após pular o muro, quebrado o vidro de uma janela da cozinha pedindo as chaves da casa para sua ex- companheira.

Ela não entregou as chaves e a Polícia Municipal conseguiu deter o homem que fora encaminhado para o Pronto-Socorro Municipal para ser medicado pois ao pular na residência, machucou uma das pernas.

Após, ele foi encaminhado a Delegacia de Polícia de Artur Nogueira onde o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante por violência doméstica, ameaça, injúria e invasão domiciliar. O homem segue preso à disposição da Justiça.