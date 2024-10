Homem é espancado pela população após furtar celular de idoso no centro de Mogi Mirim

No último dia 29, um homem acusado de furtar o celular de um idoso foi perseguido e agredido por populares em Mogi Mirim. O incidente aconteceu na Rua XV de Novembro, no centro da cidade. De acordo com informações, o suspeito teria subtraído o aparelho e, em seguida, tentou fugir a pé. Testemunhas que presenciaram a ação reagiram prontamente, perseguindo o homem até o calçadão da via, onde ele foi contido.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, precisou conter o suspeito utilizando algemas, devido ao risco de fuga. Em posse do celular recuperado, os policiais encaminharam a vítima, uma testemunha e o autor do crime à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Mirim. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante do suspeito, que agora está à disposição da justiça.

O caso gerou repercussão entre os moradores da cidade, que debatem sobre o uso da força popular em situações de flagrante.