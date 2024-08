Homem é preso após manter esposa em cárcere privado e agredi-la em Mogi Mirim

Um homem foi preso na noite de 17 de agosto após um grave episódio de violência doméstica no município de Mogi Mirim. A ocorrência, que envolveu ameaças, cárcere privado e resistência à prisão, foi registrada pela Polícia Militar.

De acordo com as informações fornecidas pelos policiais, a ação teve início quando a equipe foi acionada para atender a uma denúncia de violência doméstica em um apartamento no terceiro andar de um edifício da cidade. Segundo relatos, o agressor mantinha sua esposa em cárcere privado e estava em posse de duas facas.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima e o agressor trancados no apartamento. Após uma breve negociação, o homem abriu a porta, mas imediatamente agrediu a esposa na presença dos agentes, empurrando-a para fora do apartamento. Nesse momento, os policiais aproveitaram a oportunidade para entrar na residência, onde localizaram duas facas grandes sobre o guarda-roupa.

A vítima, visivelmente abalada, foi retirada do local para sua segurança. Ela informou que desejava apenas recuperar seu celular e algumas peças de roupa para se dirigir à casa de sua mãe. Contudo, ao tentar recolher seus pertences, o agressor novamente se mostrou violento e tentou atacá-la, sendo contido pelos policiais com o uso de força.

Ambas as partes foram conduzidas à delegacia local, onde o caso foi registrado como ameaça, resistência e violência doméstica. O agressor permanece à disposição da Justiça.