JAGUARIÚNA TERÁ PASSEIO DE MARIA FUMAÇA PARA PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN NO DOMINGO DE PÁSCOA

Neste domingo de Páscoa, dia 20 de abril, a cidade de Jaguariúna será palco de uma ação especial que une tradição, inclusão e muita alegria. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios de Jaguariúna promoverá um passeio de Maria Fumaça voltado exclusivamente para pessoas com Síndrome de Down e seus acompanhantes.

A iniciativa faz parte do programa Turismo Inclusivo, que tem como objetivo garantir o acesso de todos ao lazer e às experiências culturais e turísticas da região. Para a ocasião, um vagão inteiro foi reservado para este público, garantindo conforto, segurança e uma experiência única durante o trajeto ferroviário.

A recepção dos convidados será feita por uma equipe da secretaria, que contará com a presença especial do coelho da Páscoa. O personagem distribuirá ovos de chocolate e muito carinho aos passageiros.

A ação reforça o compromisso de Jaguariúna com a inclusão social e o bem-estar das pessoas com deficiência, celebrando a Páscoa com afeto, respeito e união.