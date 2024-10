Homem é preso em flagrante por importunação sexual em Mogi Guaçu

Na tarde do dia 1º de outubro, um homem foi preso em flagrante em um estabelecimento comercial de Mogi Guaçu sob suspeita de importunação sexual no interior do banheiro feminino. A Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender a ocorrência, onde um indivíduo foi detido pelo marido da vítima.

De acordo com o relato, a vítima estava utilizando uma das cabines do banheiro quando notou que estava sendo filmada por um celular que foi colocado através de uma abertura entre as divisórias. Ao perceber a ação, ela se vestiu rapidamente e confrontou o homem, que negou o ato. Com o apoio do esposo, o suspeito foi detido até a chegada da polícia.

Os policiais fizeram uma verificação no local e constataram a existência de um espaço entre as cabines, por onde, segundo a vítima, o homem teria colocado o celular para realizar a gravação. Questionado, o acusado negou a prática, mas após ser informado sobre a possibilidade de perícia no aparelho, ele mostrou a filmagem voluntariamente a uma policial feminina.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde, após ouvir todas as partes envolvidas, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. O celular do acusado foi apreendido para perícia, e ele permanece à disposição da Justiça. A esposa do homem esteve no local para recolher seus pertences, acompanhada por um advogado.