Homem é preso em flagrante por roubo a estabelecimento comercial em Artur Nogueira

Na tarde de ontem, por volta das 12h04, um homem foi preso em flagrante após roubar um estabelecimento comercial na cidade de Artur Nogueira. A ocorrência foi atendida pela polícia após uma denúncia recebida via COPOM.

De acordo com as informações, o suspeito,

entrou no local e subtraiu diversos itens, ameaçando a vítima com uma machadinha. O proprietário da loja relatou que recebeu uma ligação de seu marido, que monitorava as câmeras de segurança e percebeu o homem furtando chinelos.

A vítima, ao confrontar o suspeito, foi ameaçada de morte com a machadinha que o indivíduo carregava na cintura. Diante da situação, a equipe policial iniciou patrulhamento pela área e conseguiu localizar o suspeito, que foi abordado e preso.

Durante a busca pessoal, a machadinha utilizada para as ameaças foi encontrada com o homem, mas os produtos furtados — um par de chinelos avaliado em R$ 50,00, dois blisters de faca no valor de R$ 30,00 cada e três canivetes no valor de R$ 25,00 cada — não foram localizados.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da justiça. O caso segue sendo investigado para a recuperação dos itens furtados e a completa elucidação dos fatos.