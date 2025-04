Homem é preso por tráfico de drogas e receptação de veículo roubado em Cosmópolis

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (24) por tráfico de drogas e receptação de veículo roubado, durante patrulhamento da Polícia Militar na Rua Guilhermina Kowalesky, em Cosmópolis. A ocorrência foi registrada por volta das 22h30 pela Equipe Alpha.

Durante o patrulhamento preventivo, os policiais militares CB PM Brambila e SD PM Pachola se depararam com um veículo que levantou suspeitas. Após consulta da placa, foi constatado que não havia registro no sistema. A equipe procedeu com a abordagem e, durante a busca veicular, localizou uma sacola contendo 97 porções de substância análoga à maconha.

Além disso, os policiais verificaram sinais de adulteração no número do chassi do veículo. Após verificação mais minuciosa, foi constatado que o automóvel havia sido roubado na cidade de Campinas.

O indiciado, identificado pelas iniciais U., foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça. A ocorrência também contou com o apoio do CGP III, SGT PM Fábio Jean e CB PM Raphael.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar a origem da droga e possíveis conexões com o crime organizado.