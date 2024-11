Homem é preso por violência doméstica em Mogi Guaçu

Na tarde do dia 12 de novembro, uma equipe policial foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica em Mogi Guaçu. No local, os policiais entraram em contato com N., que relatou estar sendo agredida e ameaçada por seu companheiro, V. Segundo a vítima e seus familiares, havia uma medida protetiva em vigor contra o agressor, que deveria impedi-lo de se aproximar.

Diante dos relatos e da situação, V. foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para apresentação da ocorrência. A delegada de plantão, registrou o Boletim de Ocorrência e ratificou a prisão em flagrante do autor, que permanece à disposição da Justiça. A vítima, com o apoio dos familiares, foi orientada a respeito de seus direitos e da continuidade das medidas de proteção, reforçando a importância de denunciar agressões e ameaças para garantir sua segurança.