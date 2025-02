Homem é preso por violência doméstica em Mogi Guaçu

Na manhã desta terça-feira (25), por volta das 9h10, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Chaparral, em Mogi Guaçu.

No local, os policiais encontraram a vítima, A., de 28 anos, que relatou ter sido agredida pelo companheiro após uma noite de consumo de bebidas alcoólicas e drogas. Segundo ela, ao amanhecer, o homem teria ficado agressivo e a atacado com chutes e socos no rosto e pelo corpo.

O suspeito, identificado como M.., de 21 anos, negou as agressões e alegou que houve apenas uma discussão entre o casal. No entanto, os policiais constataram hematomas nos braços, pernas, olho esquerdo e boca da vítima. Ela foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento, onde recebeu atendimento médico e foi liberada após ser medicada.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher, onde o agressor permaneceu preso à disposição da Justiça.