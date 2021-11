Homem morre e outro se fere em explosão na obra da nova ponte em Paulínia

Uma explosão no final da manhã desta terça-feira (23) matou um trabalhador e deixou outro ferido na obra da nov a ponte sobre o Rio Atibaia, em Paulínia. A Prefeitura confirmou o acidente e o óbito.

A explosão aconteceu em um compressor utilizado para romper rochas, segundo a Guarda Municipal de Paulínia. O trabalhador ferido foi levado ao Hospital Municipal de Paulínia “Vereador Antônio Orlando Navarro” com queimaduras de 2º grau. “Seu quadro é estável”, conforme Prefeitura.

Por meio de nota, a Prefeitura de Paulínia lamentou a explosão e a morte do trabalhador. “Por ora, o Consórcio Paulitec, responsável pelas obras, está apurando as causas do acidente”, informou.

O sistema viário da nova ponte sobre o Rio Atibaia em Paulínia vai interligar a região do João Aranha com a do Monte Alegre. Tem início na rotatória do Jardim Planalto, na Avenida Paulista, perto do Condomínio Residencial Raízes, e segue até a via que liga o Monte Alegre ao Parque da Represa, na altura da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) da Sabesp.

No total, a nova ponte sobre o Rio Atibaia terá 260 metros de extensão, sendo 120 metros estaiados e 140 convencionais. As obras começaram no dia 23 de outubro de 2020 e são feitas pelo Consócio Cidade Paulitec. O prazo de construção é de dois anos.