Hortitec 2024: fertilizante orgânico aumenta a produtividade de flores, frutas e hortaliças

Adubo da Tera Nutrição Vegetal, produzido a partir da compostagem de resíduos orgânicos, é rico em nutrientes e pode substituir em até 50% o uso dos minerais. Insumo será destaque na feira

Holambra, no interior de São Paulo, prepara-se para sediar a 29ª edição da Hortitec, uma das maiores feiras de horticultura da América Latina, de 19 a 21 de junho de 2024. “É uma grande oportunidade para que empresas do setor e produtores agrícolas possam debater e trocar experiências sobre os melhores manejos no campo”, ressalta Fernando Carvalho Oliveira, engenheiro agrônomo e responsável técnico pelos fertilizantes da Tera Nutrição Vegetal.

A unidade de negócio oferece um adubo orgânico rico em matéria orgânica, macro e micronutrientes essenciais, que aumenta a eficiência dos fertilizantes minerais, estimula o crescimento das raízes, melhora a qualidade dos frutos, promove a floração e contribui para a saúde do solo.

O especialista pontua que tanto a fertilização adequada dos solos quanto a utilização de insumos sustentáveis são questões de vital importância para a produtividade agrícola e proteção ambiental no campo. O adubo da Tera Nutrição Vegetal é produzido por meio da compostagem termofílica de resíduos orgânicos, especialmente o lodo advindo do tratamento de esgotos e efluentes industriais. Além de ambientalmente sustentáveis, pois têm origem na reciclagem de resíduos orgânicos urbanos, industriais e agroindustriais, o seu grande potencial está em seu conteúdo de matéria orgânica, substâncias húmicas, microrganismos, macro e micronutrientes.

“Os ácidos húmicos e fúlvicos presentes no fertilizante orgânico da Tera Nutrição Vegetal desempenha um papel importante na saúde e crescimento das plantas. Eles ajudam na atividade das enzimas, na permeabilidade das células, no crescimento das raízes, no desenvolvimento geral da planta e na absorção de nutrientes essenciais”, destaca Oliveira. Segundo ele, esses compostos são especialmente úteis para melhorar a absorção e disponibilidade de micronutrientes pelas plantas. Além disso, Oliveira explica que os fertilizantes orgânicos podem substituir em até 50% a dose dos adubos minerais. Tal proporção é atingida em situações no qual a mistura é repetida durante três anos subsequentes. Em prazo mais curto, considerando cinco toneladas de fertilizantes orgânicos por hectare, na primeira aplicação já seria possível reduzir em até 30% a dose recomendada de minerais. “Isso já tem sido viável em vários plantios. Os cultivos de hortifruti e flores são muito beneficiados pelo composto nesse aspecto”, informa.

No estande da Tera Nutrição Vegetal, os visitantes receberão todas as informações e poderão tirar dúvidas sobre aplicação, eficácia e benefícios do fertilizante orgânico.

SERVIÇO – HORTITEC 2024

Data: 19 a 21 de junho.

Local: Parque da Expoflora.

Endereço: – Alameda Maurício de Nassau, 675 – Holambra – SP.

Exposição do adubo orgânico Tera Nutrição Vegetal: Estande 53.

Entrada: os ingressos poderão ser adquiridos na bilheteria do parque, durante a Hortitec.