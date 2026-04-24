Hospital da PUC-Campinas participa de estudo do Butantan para nova vacina contra gripe em idosos
Unidade integra pesquisa nacional que busca aumentar a proteção contra o vírus influenza em pessoas com mais de 60 anos
O Instituto Butantan iniciou o recrutamento de voluntários para testes de uma nova vacina contra a gripe voltada à população idosa, e o Pontifícia Universidade Católica de Campinas está entre os centros participantes do estudo no estado de São Paulo.
A pesquisa tem como objetivo avaliar a eficácia de uma vacina adjuvada, desenvolvida para aumentar a resposta imunológica em pessoas com mais de 60 anos, grupo mais vulnerável às complicações da doença. O estudo será realizado em diversos estados brasileiros e deve envolver cerca de 6.900 voluntários, que serão acompanhados por seis meses.
Em Campinas, o hospital da PUC é um dos pontos de referência para participação no estudo, reforçando o papel da cidade na produção científica e no avanço de pesquisas na área da saúde.
Segundo especialistas, o envelhecimento natural do sistema imunológico reduz a eficácia das vacinas tradicionais, o que torna essencial o desenvolvimento de novas tecnologias para ampliar a proteção dessa faixa etária.
Os participantes do estudo receberão diferentes tipos de imunizantes para comparação de resultados, contribuindo para a evolução das estratégias de prevenção contra a gripe, doença que ainda causa elevado número de internações e óbitos, especialmente entre idosos.
A iniciativa reforça a importância da vacinação e do investimento em pesquisa científica para reduzir impactos da influenza no sistema de saúde e na população.
Fonte: Agência SP
