Policiais rodoviários salvam recém-nascido engasgado na Rodovia Dom Pedro I em Atibaia

Ação rápida durante troca de turno garantiu o socorro de bebê de apenas 10 dias de vida na noite de quarta-feira

Policiais do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária realizaram um salvamento na noite de quarta-feira, 22 de abril, na Rodovia Dom Pedro I, em Atibaia. A ocorrência foi registrada por volta das 18h35, durante a troca de turno na base operacional.

De acordo com as informações, uma mulher foi vista pelos policiais carregando um recém-nascido nos braços e pedindo ajuda, informando que a criança estava engasgada. Diante da situação de urgência, a equipe interrompeu o tráfego na rodovia para permitir a travessia segura.

Imediatamente, um dos policiais iniciou a manobra de desobstrução das vias aéreas, adaptada para bebês, enquanto outro organizava o transporte da mãe e da criança na viatura. Em seguida, a equipe se deslocou até o posto de atendimento da concessionária, onde o socorro foi concluído com sucesso, restabelecendo a respiração do bebê, que tem apenas 10 dias de vida.

Após o atendimento emergencial, mãe e filho foram encaminhados para a Santa Casa de Atibaia por uma unidade de resgate.

Posteriormente, durante visita ao hospital, a mãe agradeceu aos policiais e destacou que a rapidez e o preparo da equipe foram fundamentais para salvar a vida do filho.

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