Rota do Tomate + Sustentável mobiliza produtores durante encontro do IBRAHORT

Projeto de sustentabilidade lançando durante o evento evidencia a qualificação da produção

A horticultura brasileira busca um novo estágio, marcado pela busca por padronização, agregação de valor, investimento em tecnologias e profissionalização da produção.

Esse movimento foi evidenciado durante a quarta edição do Encontro Nacional do Instituto Brasileiro de Horticultura (IBRAHORT), que reuniu produtores, especialistas e empresas para discutir os caminhos do setor diante de um mercado cada vez mais exigente e orientado por qualidade, rastreabilidade e eficiência produtiva.

Para o diretor-executivo do IBRAHORT, Manoel Oliveira, o encontro reforça o papel do setor diante das transformações do mercado.“O diferencial deste encontro está na construção de parcerias e ações estratégicas para a horticultura. Estamos fortalecendo a adoção de boas práticas e dando visibilidade a iniciativas como o MipExperience”, destacou Manoel Oliveira.

Nesta edição, o encontro trouxe também a segunda etapa da Rota do Tomate + Sustentável, iniciativa que mobiliza produtores de diversas regiões do país em torno da adoção de boas práticas agrícolas.

Ao final do programa, cinco produtores vão ser premiados com a Certificação de Boas Práticas Agrícolas do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), entre outros prêmios.

No workshop, o CEO da Promip, Marcelo Poletti, apresentou o programa MipExperience, reconhecido na plataforma do Ministério da Agricultura como referência em boas práticas agrícolas, e destacou os critérios de evolução até a etapa final da Rota do Tomate + Sustentável. “A presença aqui 4º Encontro do IBRAHORT de mais de 30 produtores selecionados no concurso, foi fundamental para avançarmos no projeto Rota do Tomate Sustentável, que é reconhecido pelo Ministério da Agricultura.

O workshop foi muito positivo, pois permitiu aos produtores esclarecer dúvidas e interagir diretamente com nossos consultores”, explicou Marcelo Poletti. O programa Rota do Tomate + Sustentável contou com mais de 130 produtores inscritos, dos quais cerca de 70 foram selecionados para a etapa de capacitação virtual.

Para a terceira fase, aproximadamente 10 produtores serão escolhidos para acompanhamento técnico por dois meses, com o objetivo de apoiar a implementação das boas práticas agrícolas e avançar rumo à entrega da certificação, prevista para o dia 15 de setembro, em Holambra (SP).

O agrônomo e consultor do programa, Sergio Hanai, alertou os participantes sobre a importância do manejo fitossanitário preventivo, especialmente no controle da mosca-branca, atualmente uma das principais pragas da cultura do tomate.“A prevenção é determinante. A mosca-branca exige um manejo preciso e contínuo, e qualquer falha pode comprometer a produtividade.

Hoje tivemos uma troca muito rica entre os participantes”, destacou Hanai. Heidy Milan, da PariPassu, orientou os produtores sobre a preparação para as próximas etapas do programa, ressaltando a importância do alinhamento técnico das propriedades.“É essencial que o produtor utilize o manual do MipExperience como referência e realize um checklist detalhado da propriedade.

A visita técnica é uma etapa decisiva no processo de classificação”, afirmou. Entre os participantes, produtores de diferentes regiões compartilharam experiências. De Pará de Minas (MG), Tiago Andrade Duarte participou ao lado da mãe, Maria Mercês. A família cultiva tomate Angélica em sistema protegido, em uma área de 3,5 hectares.“Estamos em busca da certificação para valorizar nosso produto no mercado e ampliar o reconhecimento”, afirmou Tiago.

Maria Mercês destacou a importância do aprendizado: “O que mais me chamou a atenção é que, para conquistar a certificação, automaticamente precisaremos estar ainda mais organizados. Isso faz toda a diferença”, comentou. De Inconfidentes (MG), Caetano Gamarini produz hortaliças orgânicas e ressaltou a troca de conhecimento proporcionada pelo evento. “Já passamos pelas etapas teóricas e agora estamos aqui, trocando experiências com técnicos e produtores.

Isso fortalece muito o conhecimento”, disse Caetano. A produtora Luiza Brum Carius Gomes, de Paty de Alferes, (RJ), também destacou a importância da iniciativa para a organização da produção. “Trabalhamos em família e buscamos a certificação como forma de qualificar ainda mais o nosso produto e ganhar competitividade”, disse Luiza.

De Dourados (MS), Lucca Pereira Cifuentes Valenzuela, compartilhou o desafio de produzir em estufa em um clima diferente das demais regiões do país. “Tenho estufas com produção de tomate e meu maior desafio é manter a estufa mais seca durante o verão úmido da região. Busco orientações técnicas e a certificação”, explicou Lucca Pereira.

Após o workshop, os participantes acompanharam ainda um debate sobre mercado com a pesquisadora do Cepea, Margarete Boteon, que apresentou perspectivas positivas para o setor.“Provavelmente teremos uma recuperação dos preços ao produtor em 2026.

O ano passado foi muito difícil, com quedas expressivas em culturas como cebola e batata, em função do aumento da oferta. Para este ano, a tendência é de menor área e produtividade, o que pode favorecer um equilíbrio de preços”, explicou.

Além do ciclo de palestras, a programação inclui, no segundo dia, visitas técnicas a empresas referência em inovação, pesquisa e tecnologia aplicadas à horticultura, proporcionando aos participantes contato direto com soluções práticas e sistemas produtivos avançados, especialmente em cultivo protegido.

Sobre a Promip

A Promip é uma empresa de base tecnológica que reúne, em seu portfólio, produtos biológicos voltados à implementação de Programas de Manejo Integrado de Pragas. Fundada em 2006, iniciou suas atividades ligada à ESALQTec (ESALQ/USP), em Piracicaba (SP). A companhia é pioneira na produção e comercialização de macrobiológicos no Brasil. Alicerçada em sua trajetória e comprometida com o futuro, a Promip busca na natureza soluções para o desenvolvimento de bioprodutos voltados a uma agricultura mais segura, sustentável e de alta produtividade, contribuindo para a saúde das pessoas e do planeta. Saiba mais em: www.promip.agr.br