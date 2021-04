HOSPITAL DE CAMPANHA DE AMPARO É INAUGURADO E COMEÇA A RECEBER PACIENTES NO SÁBADO

Depois de apenas uma semana desde o início da construção, o Hospital de Campanha de Amparo foi inaugurado na tarde de hoje. Os 16 leitos de enfermaria e 4 leitos de UTI já estarão disponíveis, a partir de sábado, 10 de abril, para receber pacientes com Covid-19 que estejam na espera por leitos nos dois hospitais de Amparo ou em outros hospitais da região.

A estrutura para atendimento emergencial terá o total de 20 leitos, sendo todos os 16 leitos de enfermaria também equipados com respiradores. O Hospital de Campanha funcionará como um anexo ao Hospital Beneficência Portuguesa de Amparo e atenderá pacientes com Covid-19 que precisem de internação. Toda a estrutura do Hospital de Campanha foi montada ao lado do Hospital BPA pela proximidade com o reservatório de oxigênio e estruturas médicas que serão compartilhadas nos dois hospitais.

Os pacientes serão encaminhados ao Hospital de Campanha pelos hospitais Beneficência Portuguesa e Santa Casa Anna Cintra, portanto a porta de entrada ao sistema de saúde para o munícipe que apresentar sintomas de Covid-19 continua sendo os pólos Covid da cidade e os prontos socorros dos hospitais.

Foram contratados 47 profissionais para trabalharem exclusivamente no Hospital de Campanha, entre técnicos de enfermagem, enfermeiros, assistentes de farmácia, recepcionista, profissionais de higiene e lavanderia. Além desses profissionais, também foram contratados médicos plantonistas, responsável técnico médico, responsável técnico de enfermagem e responsável pela UTI.

A ocupação dos leitos nos dois hospitais de Amparo atualmente passa de 100% tanto nas UTIs quanto na enfermaria, portanto aumentar a quantidade de leitos na cidade é necessário para desafogar os hospitais lotados e melhorar a efetividade dos atendimentos de Covid-19.