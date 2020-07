Hospital de campanha do Ibirapuera passa a receber pacientes de Campinas

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (8) que, com a diminuição da propagação do coronavírus na capital e o aumento de casos no interior, o Hospital de Campanha do Ibirapuera será referenciado a partir de hoje para atender pacientes com COVID-19 de Campinas, preferencialmente, e de outras regiões do Estado de São Paulo, se necessário.

“A ação permite o atendimento correto e efetivo, sem o aumento de custos. Não há necessidade de montar um hospital de campanha em Campinas, por exemplo, se temos um hospital de campanha aqui operando em boas condições. É mais barato e eficiente providenciar o transporte por ambulâncias com UTI”, disse Doria.

O hospital de campanha, inaugurado pelo Governo de São Paulo em 1º de maio no Complexo Esportivo do Ibirapuera, dispõe de 240 leitos de enfermaria e 28 de UTI, além de sala de descompressão, consultórios médicos e tomografia.

A unidade é referenciada e recebe pacientes encaminhados por outros serviços, com apoio da Cross (Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde). Na manhã desta quarta-feira, 146 pacientes estavam internados. Desde a inauguração, até agora, 1.667 pacientes foram atendidos e 1.191 receberam alta. Houve nove óbitos na unidade.

“O hospital de campanha do Ibirapuera tem cerca de 55% de ocupação hoje. O custo de mais de R$ 10 milhões investidos por mês na unidade será direcionado para o interior do Estado e Campinas terá desafogada sua capacidade hospitalar, que já supera 80%”, afirmou o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

O serviço possui todo o aparato tecnológico para garantir atendimento com qualidade e humanização, além da prevenção a contaminações. Equipes de saúde e pacientes possuem acesso à internet wi-fi para manter contato com familiares, já que visitas e presença de acompanhantes serão restritas. Os boletins médicos são enviados por videochamadas, além de um canal por WhatsApp para contato diário.

Os internados têm suporte de uma equipe multiprofissional e atividades focadas no bem-estar emocional, como biblioteca itinerante, mandalas para colorir e outras atividades culturais. Há sistema de ar-condicionado que assegura climatização adequada e troca de ar constante, atendendo às normas sanitárias e de segurança.

Além da possibilidade de encaminhamento de pacientes ao hospital do Ibirapuera, moradores da região de Campinas contam também com 662 novos leitos de UTI criados em serviços de referência regionalizada, com foco no enfrentamento à pandemia. Também foram enviados 174 respiradores a unidades municipais, estaduais e filantrópicas localizadas na área do DRS (Departamento Regional de Saúde).

No Estado de São Paulo, o número de leitos de UTI mais do que dobrou – passou de 3,6 mil para 8,1 mil, que contaram com mais de 2,4 mil novos respiradores destinados a serviços do SUS de SP.