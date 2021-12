Hospital de Paulínia realiza coleta em parceria com o Hemocentro nesta terça, 7

O Hemocentro – Centro de Hematologia e Hemoterapia – Unicamp e a Secretaria Municipal de Saúde de Paulínia realizam nesta terça-feira, 7, das 8h30 às 12h, a Campanha de Doação de Sangue, no Hospital Municipal de Paulínia – HMP. A entrada é pela recepção da internação.

Para doar, o interessado deve estar em boas condições de saúde e alimentado. Ele deve:

– Portar documento oficial de identidade com foto (RG, Carteira Profissional, Carteira de Habilitação);

– Ter entre 16 e 69 anos de idade, sendo que a primeira doação deve ter sido feita até 60

anos;

– Pesar acima de 50 kg;

– Estar em boas condições de saúde;

– Estar alimentado, porém evitar refeições pesadas (gordurosas).



Homens podem doar a cada 2 meses, até no máximo 4 vezes ao ano e mulheres a cada 3 meses, até no máximo 3 vezes ao ano.

Orientações

Para doar sangue você não deve: ter risco acrescido para doenças transmissíveis pelo sangue (ser usuário de drogas injetáveis e inalatórias, praticar sexo não seguro, vários parceiros sexuais ou ser parceiro sexual de portadores de Aids ou Hepatite).

Para mais informações, entre em contato com o Hemocentro da Unicamp por meio do telefone 0800 722 8432 ou Hemocentro – Centro de Hematologia e Hemoterapia – Unicamp