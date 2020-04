Hospital Humberto Piva de Pedreira recebe investimentos para enfrentar a pandemia do Coronavírus

O prefeito Hamilton Bernardes Junior anunciou, nesta semana, que a Administração Municipal está investindo na aquisição de equipamentos para dotar o Hospital Humberto Piva de infraestrutura necessária para atender pacientes com o Coronavírus.

Hamilton Bernardes informou que o Hospital possuía 4 (quatro) respiradores, sendo 2 (dois) no Centro Cirúrgico e 2 (dois) no Pronto Socorro, porém estes aparelhos não servem para o tratamento do Coronavírus, pois as pessoas não podem ficar vários dias com o aparelho fazendo o papel de pulmão.

“Compramos com recursos próprios, 8 (oito) novos respiradores para as Unidades de Terapia Intensiva (UTI), que estamos montando com mais 20 monitores e 30 bombas de infusão. Solicitamos ao Governo do Estado de São Paulo, através do vice-governador Rodrigo Garcia e do deputado estadual Edmir Chedid, com a aprovação da Divisão Regional de Saúde (DRS), com sede em Campinas, a viabilização de 40 leitos de UTI, ressaltando que cada leito tem um custo diário de R$ 2.500,00 e com a realização do projeto o custo passa para R$ 3 milhões ao mês, isso seria custeado pelo Governo do Estado, com o devido credenciamento na CROSS – Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde”, ressaltou o Prefeito de Pedreira.

Na área externa do Hospital Humberto Piva estão sendo instaladas tendas, onde equipes estarão realizando a triagem dos pacientes com suspeita de Coronavírus. Somente após este atendimento terão acesso a ala especialmente preparada para os procedimentos.