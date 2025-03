HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA RECEBE 30 CAMAS AUTOMATIZADAS

O Hospital Municipal Walter Ferrari acaba de receber 30 camas hospitalares elétricas com colchões, que vão trazer mais conforto e segurança aos pacientes.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as camas serão utilizadas para a substituição dos mobiliários antigos, com defeitos ou obsoletos, em todos os setores de internação do Hospital Municipal.

“A aquisição dessas 30 camas hospitalares elétricas é um avanço significativo para o Hospital Municipal Walter Ferrari. Este investimento demonstra nosso compromisso em proporcionar mais conforto, segurança e a humanização do atendimento aos pacientes, além de melhores condições de trabalho para nossos profissionais de saúde”, afirma o prefeito de Jaguariúna, Davi Neto.

“A aquisição dessas camas elétricas é muito importante para a melhoria da ambiência do nosso hospital, assegurando conforto aos nossos pacientes e melhores condições de trabalho aos funcionários do serviço”, afirma a secretária de Saúde, Conceição Camilo.

Foto: Thiago Carvalho