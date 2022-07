Hospital Municipal e UPAs passam a contar com serviço de controle de acesso

O Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos e as unidades de pronto-atendimento do Jardim Santa Marta e da Zona Norte passaram a contar na última semana com serviço de controle de acesso. O objetivo da medida é organizar o fluxo dentro dos postos, orientar e oferecer mais segurança aos pacientes da rede pública de saúde. Além dos controladores, as UPAs contam com viatura para patrulhamento.

De acordo com o prefeito Rodrigo Falsetti, a iniciativa atende a um pedido antigo de funcionários e usuários destas unidades e profissionaliza o acolhimento das pessoas que chegam em busca de atendimento. “São funcionários uniformizados e treinados para exercer o controle de acesso e ajudar os moradores”, disse. “É mais organização, padronização. Qualidade na assistência oferecida pelo município”.

Ao todo, 18 profissionais vinculados à Organização Social responsável pela gestão dos serviços de saúde já se encontram em atividade nas unidades de pronto-atendimento de Mogi Guaçu.