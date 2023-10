Hospital Municipal promove palestras durante a SIPAT 2023

Entre os dias 9 e 11 de outubro, acontece nas dependências do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT 2023, com o tema Saúde e Segurança: É preciso saber cuidar. Além dos colaboradores do HM, também participam do evento, os profissionais da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Novo II, UPA do Jardim Santa Marta e Centro de Especialidades Médicas (CEM).

A SIPAT 2023 é organizada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) do HM – 2022/2023. As atividades começaram na segunda-feira, 9 de outubro, com as seguintes palestras: Como a Educação Financeira pode ajudar a sua vida e Aposentadoria.

Já nesta terça-feira, 10, o tema da palestra foi Violência Doméstica: Reconhecer para se defender com as GCMs do Guardiã da Mulher, sendo elas, Isabel, Sueli e Camila. A SIPAT 2023 termina nesta quarta-feira, 11 de outubro, com o wokshop da psicóloga Thais Dariane Serafim sobre o tema Assédio e gestão de conflitos no trabalho: em busca de um ambiente saudável.