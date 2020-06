Hospital Municipal recebe mais cinco respiradores do Estado – Itapira

O Hospital Municipal recebeu no início da noite de ontem mais cinco respiradores encaminhados pelo Estado de São Paulo através do Departamento Regional de Saúde de São João da Boa Vista. Os equipamentos estão sendo instalados hoje no Pronto Socorro de Síndromes Gripais (Unidade David Moro) e ampliarão a oferta de leitos intensivos para pacientes suspeitos ou confirmados de Coronavírus (Covid-19).

Com os cinco novos, o município contabiliza agora 23 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) exclusivos para atendimento da Covid-19. “Os respiradores foram encaminhados para Itapira graças à gestão do nosso deputado Barros Munhoz junto ao Estado. Ainda aguardamos a chegada de mais seis unidades e já temos os leitos preparados para esses equipamentos. Só temos a agradecer pelos esforços do deputado”, afirmou a Secretária de Saúde Maria Cristina Moreira.

A secretária também explicou que além da gestão do deputado o outro fator determinante para que o município recebesse mais respiradores é a estrutura que começou a ser montada antes mesmo da chegada do vírus à cidade. “Somos hoje o município da nossa regional de Saúde que tem o maior número de leitos de UTI em relação ao número de habitantes”, completou. Contudo, ela alerta para que esse dado não seja considerado um fator para o relaxamento dos cuidados da população. “Os números estão aumentando e as internações também. Apesar de um número confortável de leitos a população não pode deixar de cumprir com o isolamento, uso de máscaras e todos os cuidados para evitar a disseminação do vírus”, alerta.

No boletim divulgado na tarde de ontem as internações no Hospital Municipal eram de quatro pacientes em leitos de UTI e cinco em leitos clínicos. Outros dois itapirenses seguem internados em hospitais fora da cidade devido ao tratamento de saúde que já realizavam.