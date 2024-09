Hospital São Francisco de Mogi Guaçu realiza 2ª Campanha de Doação de Sangue neste sábado, dia 21

Crédito: banco de imagens

Não há nada que substitua o sangue, por isso, ter o estoque abastecido é fundamental para salvar vidas”

O Hospital São Francisco de Mogi Guaçu (HSF) realizará neste sábado, dia 21, a segunda etapa da Campanha de Doação de Sangue. A ação acontecerá das 9h às 15h, na recepção do setor de Oncologia do HSF, localizado na Rua Inácio Franco Alves, nº 561, Parque Cidade Nova, em Mogi Guaçu. Os interessados em doar sangue devem agendar o horário previamente pelo whatsapp 19 2514-1555. A demanda é por todos os quatro tipos sanguíneos (A, B, AB e O).

A triagem dos inscritos e a coleta das bolsas de sangue das pessoas aptas para a doação serão executadas pela equipe do Centro de Hematologia e Hemoterapia e voluntários. Os doadores deverão apresentar documento oficial com foto.

“O objetivo da campanha é repor os estoques do banco de sangue. Não existe nada que substitua o sangue, por isso, ter as reservas abastecidas e disponíveis é essencial em diversas situações que necessitam de transfusão para salvar vidas”, ressaltam os organizadores da iniciativa no HSF.

Como participar?

Ter entre 16 e 60 anos de idade. Se já for doador, pode ter até 69 anos;

Não fumar uma hora antes da doação;

Não consumir bebida alcoólica por pelo menos 12 horas antes;

Evitar alimentos gordurosos 3 horas antes da doação;

Apresentar RG ou documento oficial com foto.