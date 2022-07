Ibraflor abre inscrições para o Seminário 2022

Na 11° edição do evento serão abordados os impactos da transformação digital, suas oportunidades e consequências para o setor da floricultura nacional. A participação pode ser de forma presencial ou online e as inscrições devem ser feitas no site www.ibraflor.com.br. O Seminário acontece no dia 25 de agosto, das 8h às 18h na Cooperativa Veiling Holambra.

Os interessados em participar, de forma presencial ou online, do 11º Seminário Ibraflor (Instituto Brasileiro de Floricultura) já podem fazer a inscrição no site da instituição (www.ibraflor.com.br), que é gratuita para associados e na forma remota para todos. Para não sócios na forma presencial a inscrição custa R$ 180,00. São disponibilizadas 350 vagas físicas. O evento será realizado no dia 25 de agosto, das 8h às 18h, na Cooperativa Veiling Holambra. No evento, o diretor de Comunicação e Marketing do Ibraflor, Renato Opitz, apresentará a atualização de informações sobre o setor da floricultura brasileira obtidos por meio dos diagnósticos elaborados pelo CEPEA – Centro de Estudos em Economia Aplicada da Esalq/USP.

Nessa edição, o foco das palestras são os impactos da transformação digital e as suas oportunidades e consequências por meio de temas como: “Transformação do Ecossistema”, ministrada por Mario Tiellet e Rodrigo Suzaki, da SAP Brasil; “Sistemas e Tecnologia”, com Carlos Santana, da SEAL Tecnologia; “Sistema Integrado” e “Plataforma de conexão de vendas”, apresentado pela Cooperativa Veiling Holambra; “Sistema Integrado Cooperflora”, pela Cooperativa dos Floricultores; “O poder da comunicação digital”, com a influencer digital Carol Costa e “Novos tempos exigem novas atitudes”, por Gisela Schulzinger.