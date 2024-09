Futebol amador: 5ª rodada acontece no próximo domingo, 29 de setembro

O 16º Campeonato Municipal de Futebol Amador Série Ouro A terá disputa da 5ª rodada neste domingo, 29 de setembro, com 16 jogos. Todas as partidas estão programadas para o período da manhã, em 14 praças de esportes e campos de clubes que apoiam o campeonato, organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer. A entrada é de graça.

Restam três rodadas para completar a fase de classificação sendo que os times mais bem posicionados nos quatro grupos formarão o ranking, que apontará os 16 classificados para a fase eliminatória. Portanto, todas as partidas são importantes uma vez que nas oitavas de final e nas quartas de final, caso o confronto termine empatado, seguirá na competição o time de melhor campanha.

No grupo A, o Bangu apresenta um rendimento irrepreensível , com 12 pontos somados em quatro partidas, obtendo 100% de aproveitamento. Os Meninos da Vila Rica estão com 9 pontos, seguidos por Jd. do Lago e Icaraí, com 6 pontos cada. É de muito equilíbrio a busca pelas vagas no grupo B, que tem a Vila Rica com 10 pontos, além de Morro, Cafezinho e Amigos, todos com 7 pontos.

Quem faz ótima campanha no grupo C é o time do Parque Brasília, com 12 pontos, muito perto da classificação. Na sequência aparecem União Maloka, com 8 pontos, além de Unidos Adhemar e 31 Novo Horizonte, com 6 pontos. No grupo D, a liderança é do Pureza, com 10 pontos. Na sequência aparecem Acadêmicos e Flamengo, com 9 pontos, e Vila Formosa, 6 pontos.

Jogos da 5ª rodada

Praça dos Trabalhadores

Endereço: Rua Doutor Mario Yanh s/n -Vila Castelo Branco

Horário: 08h30 Vila Rica tipo Colômbia x Amigos Football Club

Horário: 10h30 Granada FC x Defensor FC

Arena Campo Belo

Endereço: Rua Irineu dos Santos, 279 – Jardim Campo Belo

Horário: 08h30 EC Cruzeirinho x Carlos Lourenço Futebol Clube

Praça Argemiro Roque (São Bernardo)

Endereço: Rua João Batista Morato do Canto, s/nº – São Bernardo

Horário: 08h30 São Bernado EC x Ud. Adhemar De Barros

Horário: 10h30 Meninos Da Vila Rica x Sport Club Icaraí

Praça Esportiva José Maria Gasparoni (Pq Brasília)

Endereço: Rua José Fernandes de Lima, 66 – Pq Brasília

Horário: 11h00 Parque Brasília FC x União CDHU Maloka f c

Praça Antônio Cláudio (Lixão)

Endereço: Av. Ruy Rodriguez, 828 – Jardim Novo Campos Elíseos

Horário: 08h30 SE Unidos Do Novo Campos Elíseos x São Marcos

Praça Jd.Fernanda

Endereço: Rua Asdrúbal Ferreira Batista, 2-160 – Jardim Fernanda

Horário: 08h30 Fernanda FC x Oziel FC

Praça Esportiva Josino Teixeira do Nascimento (Arena Bangu)

Endereço: Rua Guarani Futebol Clube, S/N – Dic I

Horário: 11h00 Bangu Futebol Clube x Lago FC

Arena Cafezinho

Endereço: Rua Bruna Ventura Di Grazia S/N – Jardim Santana

Horário: 08:30hs: Grêmio Cafezinho x EC Três Marias

Praça de Esportes Santa Mônica

Endereço: Rua Reynaldo Bollinger, 795 – Jardim Santa Mônica

Horário: 10h30hs CR Flamengo STA Mônica x Vera Cruz Florence

Praça de Esportes Dr. Roberto Angelo Barbosa (31 de março)

Endereço: Rua Ernesto Luís de Oliveira, 45 – Vila 31 de março

Horário: 08h30 EC 31 Novo Horizonte x Monte Cristo FC

Praça de Esportes Estoril

Endereço: Rua Ibere Gomes Grosso, s/n – Jd Estoril

Horário: 11h00 Bartira’s FC x FC Bayern Itajai

Praça de Esporte José Moreira (Arena Boa Vista)

Endereço: Rua dos Ipês Amarelos, 183 – Vila Boa Vista

Horário: 11h00 Vila Boa Vista Futebol Club x Vila Formosa/Grêmio Formosa

Praça de Esportes Adolecir Baptista de Souza (São Cristóvão)

Endereço: Av. José Oliveira Carneiro, 65 – Jardim São Cristóvão

Horário: 11h00 Galácticos FC x Imperial Vida Nova

Praça de Esportes José Xavier de Souza (Campo do Corintinha)

Endereço: Av. Arymana, 168-354 – Parque Universitário de Viracopos

Horário: 11h00 Esporte Clube Pureza x AE Acadêmicos Dic