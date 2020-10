ICA Apresenta: Espetáculo Cultural Esquadrão Bombelhaço

No mês das crianças o ICA realizará uma edição especial de seu clássico Quintal Cultural com o espetáculo: Esquadrão Bombelhaço do grupo Circo Teatro Palombar. Essa edição online será exibida neste sábado, dia 31, às 14h no YouTube da Instituição ICA: @instituicaoica. Esta ação visa a democratização de ações culturais a toda a comunidade.

O Quintal Cultural é realizado pelo Ministério do Turismo e ICA através da Lei de Incentivo à Cultura que compõe o PRONAC (Programa Nacional de Apoio à Cultura) e conta com o patrocínio das empresas Mahle Metal Leve S.A, Tenneco Automotive Brasil Ltda, Cortag Industria e Comércio Ltda, Baumer S/A, Indústria Eletromecânica Balestro Ltda, Staufen-taktica , Cartonifício Valinhos e Grupo Santa Cruz.

Sobre o ICA: O ICA é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1997, que adota a arte-educação e a formação para valores como ferramenta para o desenvolvimento humano de crianças, adolescentes e jovens de 6 a 21 anos, que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Atualmente disponibiliza 600 vagas diretas, além de atuar junto à comunidade em ações complementares, como foco na promoção da garantia de direitos para a infância e juventude. De forma descentralizada, promove o atendimento em sua sede e unidades parceiras na periferia mogimiriana, tais como Centros de Assistência Social, Escolas Municipais e Escolas Estaduais

Sobre o Circo Teatro Palombar: O Grupo Circo Teatro Palombar nasceu em julho de 2012, a partir do processo de formação artística realizado pelo Instituto Pombas Urbanas no bairro Cidade Tiradentes. E é parte de uma geração de grupos circenses formados em escolas de Circo Social. E encontram fora da lona um lugar para exercer nosso trabalho artístico.