II BAILÃO SERTANEJO PARA A POPULAÇÃO IDOSA TERÁ CONCURSO PARA REI E RAINHA

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio do Fundo Social, realizará o II Bailão Sertanejo, que está agendado para o dia 15 de maio, das 13h00 às 16h00, no Clube Mogiano. A iniciativa tem como objetivo principal a socialização do público da terceira idade, fator que interfere diretamente na manutenção da saúde das pessoas com mais anos de vida. Por isso, incluí-los em atividades que permitam e incentivem o contato humano é um modo de prevenir alguns problemas como a depressão.

Além da socialização, o baile oferece um estímulo à dança, que faz com que a pessoa idosa se exercite. O baile temático faz com que tenham o interesse de cuidar da aparência, representando um ganho incalculável na autoestima. Assim como aconteceu na primeira edição no ano passado, o mês de maio foi escolhido para a realização do baile para comemoração do Dia Internacional da Família, além de ser um mês que apresenta dias com temperatura mais agradável para que os convidados possam se caracterizar. Os convites para o baile serão entregues gratuitamente no período de 8 a 14 de maio, no hall de entrada da Estação Educação.

Para esse ano, o baile terá uma grande novidade: o Fundo Social vai promover um concurso para a eleição do Rei e Rainha do II Bailão Sertanejo, fazendo com que a população possa votar e escolher os seus candidatos preferidos. Essa também é uma forma de engajar os familiares e amigos, criando uma expectativa no dia do Baile Sertanejo.

O concurso não terá nenhum caráter de premiação, apenas para ser um momento de descontração e de prazer, servindo para enaltecer a alegria da vida. A idéia é fazer que a eleição do Rei e Rainha do Bailão Sertanejo, assim como já é o baile, se torne referência no calendário de ações desenvolvidos pela Prefeitura para a população idosa.

REGULAMENTO

Para ser candidato a Rei e Rainha do II Bailão Sertanejo é necessário ter 60 anos ou mais e residir em Mogi Mirim. As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede do Fundo Social, à rua Olavo Bilac, 279, Jardim Nossa Senhora Aparecida, e somente nesta semana, entre terça (16) e sexta-feira (19), das 8h00 às 16h00. Os candidatos inscritos deverão participar de um ensaio fotográfico no dia 22 de abril, no horário das 9h00 às 11h00, nas dependências do Fundo Social. As fotos serão publicadas nas páginas sociais da Prefeitura, quando se iniciará a votação popular.

Serão eleitos Rei e Rainha do II Bailão Sertanejo os participantes que obtiverem mais votos. O Bailão Sertanejo tem por objetivo promover o engajamento social com torcida para com o candidato de sua preferência.

COMO VOTAR

Familiares e amigos podem votar nas redes sociais da Prefeitura de Mogi Mirim, no período de 23 de abril a 14 de maio, onde estarão os nomes dos participantes em ordem alfabética.