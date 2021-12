Iluminação de Natal volta a ser alvo de vandalismo em Artur Nogueira

Prefeitura já fez a troca de mais de 400 metros de fio

A iluminação de Natal voltou a ser alvo de vandalismo em Artur Nogueira. A ação dos criminosos tem acontecido desde o início do mês, período em que foram feitos os pontos de luz na Praça da Fonte, no Centro, Réplica da Estação e Lagoa dos Pássaros.

Segundo a Secretaria de Cultura, a equipe já fez a manutenção e/ou troca de mais de 400 metros de pisca pisca. No entanto, e apesar da Operação Natal Seguro com a Guarda Municipal e Polícia Militar, vândalos insistem em destruir a decoração.

Vale ressaltar que a iluminação na Lagoa dos Pássaros foi feita com parceira público-privada entre Poder Executivo Municipal e comerciantes do entorno do local. “Quem sai perdendo é a sociedade nogueirense por conta da ação de vandalismo. Perde pela beleza da cidade e gasta-se dinheiro público com a reposição dos materiais”, pontua a pasta.

Novamente, a Prefeitura lamentou o ato dos vândalos e acionou a Delegacia de Polícia Civil. Diante dos fatos, foi feito um Boletim de Ocorrência na Depol nogueirense.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira