ILUMINAÇÃO EM LOTES NO JARDIM SANTA TEREZINHA DEVE SER CONCLUÍDO EM JULHO

A SOV (Secretaria de Obras e Viação) irá concluir a iluminação nos lotes do Santa Terezinha no mês de julho. O sistema de fios e postes já foram colocados, faltam apenas as luminárias no local.

O valor arrecadado com a venda dos lotes serviu para custear obras de infraestrutura nos lotes. Estes já estão liberados para construção pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SPDU).

Além dos lotes, parte da Avenida José Rodrigues Netto, a “Avenida das Torres”, em frente à área dos lotes, também foi recapeada. A benfeitoria também atendeu a Rua Margarida Cavalhieri.