Inauguração da Nova Sede da 232ª Subseção da OAB de Jaguariúna e Santo Antonio de Posse é Celebrada com Presença de Autoridades

Na noite de 25 de setembro, a 232ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) celebrou a inauguração de sua nova sede em um evento que reuniu grandes autoridades e membros da advocacia local. Na ocasião também foi inaugurada a Nova Galeria de Presidentes. Entre os presentes, estiveram a Drª Patricia Vanzolini, presidente da OAB São Paulo; o prefeito Gustavo Reis; a Drª Maria do Carmo, presidente da Subseção; o Dr. Caio Vicenzotti, vice-presidente, e a Drª Vania Oliveira, Scretária Geral Adjunta, além de advogados e representantes de Subseções de outras cidades e das comissões locais.

Durante a cerimônia, Drª Maria do Carmo destacou a importância da nova sede para a advocacia local, enfatizando a relevância do espaço para o desenvolvimento da profissão e para a criação de um ambiente mais colaborativo e eficiente. Em seu discurso, ela comentou: “A mudança para a nova casa representa um marco de grande importância para a Subseção de Jaguariúna. Este novo espaço foi pensado e estruturado para atender com mais conforto, eficiência e dignidade os advogados e advogadas da nossa cidade. Com instalações modernas, mais amplas e adequadas às necessidades da advocacia, poderemos proporcionar um ambiente que favorece o desenvolvimento profissional e o atendimento qualificado.”

Drª Maria do Carmo ainda ressaltou que a nova estrutura conta com sala de coworking, sala de atendimento individual para triagem, auditório e espaço para eventos, possibilitando uma série de melhorias para o exercício da advocacia na cidade.

Já o vice-presidente Dr. Caio Vicenzotti também comentou as expectativas para o novo espaço, destacando que espera que a nova sede “seja de fato aproveitada e usufruida pela classe, que com locais adequados, que antes nao tínhamos sirva de incentivo para que os colegas voltem a frequentar a casa, desde palestras, rodas de conversas e confraternizações.”

O Dr. Caio Vicenzotti em seu discurso reforçou a importância de termos gestores preparados a frente da Ordem ”entendo que para ser presidente de uma entidade como a OAB, tanto em nível Estadual, como Municipal, não basta apenas querer ser, não é suficiente, é necessário muito amor pelo o que faz, dedicação e entrega, pois trata-se de uma prestação de serviços voluntária.”

A nova sede está localizada na Rua Júlia Bueno, 651, no Centro de Jaguariúna, e visa fortalecer o trabalho da advocacia no município, oferecendo suporte e condições adequadas para os profissionais.

