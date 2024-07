Incêndio Atinge Área de Mata em Mogi Mirim

Na noite de 23 de julho, um incêndio ocorreu por volta das 19 horas em uma área de mata próxima à Avenida Expedito Gurtieri, em Mogi Mirim. As chamas se espalharam rapidamente, atingindo uma área de aproximadamente 10 mil metros quadrados. Graças à pronta ação dos bombeiros, o fogo foi controlado em pouco tempo, evitando maiores danos. Foram utilizados cerca de 10 mil litros de água para apagar o incêndio.

Ainda não se sabe o que causou o início do fogo. O incidente destaca a preocupação com as queimadas na região, especialmente durante o período de tempo seco, que aumenta o risco de incêndios florestais.

A comunidade e as autoridades locais estão em alerta, reforçando a importância de medidas preventivas para evitar novas ocorrências. A conscientização sobre o descarte correto de resíduos e o cuidado ao lidar com materiais inflamáveis são essenciais para preservar o meio ambiente e garantir a segurança de todos.

Fonte G1