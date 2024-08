Incêndio Destrói Loja Tradicional no Centro de Mogi Guaçu na Madrugada de Quinta-feira

Na madrugada desta quinta-feira, 22 de agosto, um incêndio de grandes proporções atingiu uma tradicional loja de Mogi Guaçu, localizada na Rua 15 de Novembro, no centro da cidade. A Loja Liberté, especializada em roupas masculinas, foi completamente destruída pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta da meia-noite e atuou rapidamente para controlar o incêndio, evitando que o fogo se espalhasse para as lojas vizinhas. Apesar da gravidade do incidente, felizmente, ninguém ficou ferido.

As chamas se alastraram de forma rápida, consumindo a estrutura da loja em poucas horas. Até o momento, não há informações sobre a causa do incêndio. As autoridades locais seguem investigando o ocorrido para determinar as possíveis origens do fogo.

A Loja Liberté era conhecida na cidade por sua longa história e tradição no comércio de roupas masculinas.