Incêndio em Artur Nogueira deixa criança com 20% do corpo queimado

Um incidente abalou a comunidade de Artur Nogueira na noite deste sábado (30), quando um incêndio começou em uma residência localizada no bairro Jardim Carolina. As chamas causaram queimaduras em uma criança de apenas 12 anos, que foi prontamente socorrida pelos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) e Defesa Civil.

A criança, cuja identidade não foi divulgada, sofreu queimaduras em aproximadamente 20% do corpo e foi encaminhada com urgência ao Pronto Socorro do município para receber os cuidados médicos necessários. Felizmente, segundo informações divulgadas pelas autoridades, o estado de saúde da vítima é considerado estável, o que traz um alívio diante da gravidade da situação.

O incêndio, que teve início por volta das 21h30, resultou na interdição da residência afetada, permitindo que os peritos pudessem realizar as investigações necessárias para determinar as causas. Enquanto isso, os familiares da criança estão recebendo todo o apoio necessário para lidar com essa tragédia.

A comunidade de Artur Nogueira se une em solidariedade à família da vítima e expressa sua esperança por uma recuperação rápida e completa. Este incidente serve como um lembrete da importância da prevenção de incêndios e da pronta atuação das equipes de emergência para minimizar danos e salvar vidas.