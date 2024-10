Incêndio em escola de Santo Antônio de Posse é controlado por brigada local com apoio da ROMU e Corpo de Bombeiros

Da Redação

Na noite de hoje, 24 de outubro, por volta das 19h, um incêndio atingiu a EMEF Professora Isaura de Carvalho Coelho, localizada no bairro Vila Rica, em Santo Antônio de Posse. A rápida atuação da brigada de incêndio do município, com o auxílio da ROMU foi essencial para evitar que o fogo se alastrasse para outras áreas da escola.

De acordo com o secretário de Segurança do município, Dr. Valter Lourenço, o incêndio foi inicialmente reportado por uma vizinha da escola, que ligou para ele por volta das 19h12. Imediatamente, o secretário acionou a Defesa Civil, que se dirigiu ao local junto com a brigada de incêndio e a equipe da ROMU. O próprio secretário acompanhou de perto todo o trabalho de controle das chamas.

Quando o Corpo de Bombeiros de Jaguariúna chegou para prestar apoio o fogo já havia sido controlado. O incêndio foi contido ainda na secretaria da escola, sem se espalhar para outras áreas do prédio, graças à ação rápida das equipes envolvidas.

O local está agora preservado para a chegada da perícia, que irá investigar as causas do incêndio. O secretário de Segurança, Dr. Valter Lourenço, agradeceu ao Corpo de Bombeiros de Jaguariúna e a todas as equipes que participaram da operação, destacando o empenho e a eficiência no atendimento à ocorrência.

“Foi uma ação conjunta bem-sucedida, e felizmente conseguimos evitar danos maiores”, afirmou Lourenço.