Independência do Brasil: confira o que abre e fecha

No próximo sábado, 7 de setembro, será feriado nacional da Independência do Brasil. A data comemorativa não irá alterar a rotina dos serviços públicos que já funcionam aos sábados, com exceção da unidade do Poupatempo que estará fechada nesse dia em decorrência do feriado.

Esporte e Lazer

Todos os todos os centros esportivos da cidade estarão abertos das 7h às 18h.

Serviços Municipais

Também terá funcionamento normal os cemitérios do município, que permanecerão abertos das 6h às 18h com plantonistas para atendimento administrativo, assim como a coleta de lixo e as feiras livres.

Saúde

Urgências e emergências serão atendidas na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Novo II, UPA do Jardim Santa Marta e no Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos. Não haverá atendimento nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do munícipio. O atendimento nos postinhos volta normalmente na segunda-feira, 9 de setembro, às 7h.

SAMAE e Defesa Civil

Equipes de plantão serão mantidas para atendimento de emergências. No SAMAE pelo telefone 08000-102-028 e na Defesa Civil pelo 199.

Poupatempo

Já a unidade do Poupatempo permanecerá fechada no sábado, 7 de setembro, para os atendimentos presenciais. O atendimento ao público volta normalmente na segunda-feira, 9 de setembro, das 9h às 17h. O Poupatempo disponibiliza informações pelo site www.poupatempo.sp.gov.br.

Desfile

É importante lembrar que o tradicional desfile cívico-militar da Independência do Brasil será realizado no sábado, 7 de setembro, a partir das 8h, na Avenida dos Trabalhadores. Neste ano, o tema da parada será 7 de Setembro: Independência do Brasil.