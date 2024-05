Infraestrutura: Prefeitura inicia pavimentação asfáltica de via no Jardim Novo I

A Prefeitura de Mogi Guaçu iniciou nova infraestrutura de mais uma via da cidade. Trata-se da Rua Conselheiro Benedito Faustino de Camargo, no Jardim Novo I, na Zona Norte, que irá receber 418,60 metros lineares de novo asfalto, além de bocas de lobo, guias e sarjetas. O serviço é executado da Rua Conselheiro Joaquim da Rocha Franco até a Rodovia SP-342, estrada estadual que liga Mogi Guaçu a Espírito Santo do Pinhal.

O prefeito Rodrigo Falsetti lembrou que o trabalho de implantação de nova infraestrutura de ruas e avenida está sendo realizado em diversos bairros do município, atendendo a uma política pública por inúmeros benefícios à sociedade. “Esta obra é muito importante para a região da Zona Norte e com certeza vai dar uma nova movimentação ao local, uma vez que, permite um deslocamento mais confortável, seguro e rápido”, disse.

Até o momento, cerca de 20 vias do munícipio já receberam nova pavimentação asfáltica em mais de três anos de gestão do prefeito Rodrigo Falsetti. “São ruas que estão ganhando toda a infraestrutura necessária, porque sabemos da importância dessa melhoria para os motoristas e pedestres. Nosso governo tem se empenhado em fazer os investimentos em todas as regiões do município”, comentou o chefe do Executivo.

A Rua Conselheiro Benedito Faustino de Camargo faz parte do pacote de nova infraestrutura em 16 vias de Mogi Guaçu por meio do convênio Nossa Rua do Governo do Estado de São Paulo com contrapartida da Administração Municipal. O trabalho tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

Asfalto

Por meio do convênio Nossa Rua, o asfalto chegou a Rua Antenor Benedito da Cunha, no Jardim Cristina, na Zona Sul de Mogi Guaçu, que recebeu pavimentação asfáltica em 325,64 metros lineares após décadas de espera. O serviço completo também foi feito em cinco vias do Jardim São Luiz, sendo executado nas Ruas Alcides Obali, via de ligação entre a Avenida dos Trabalhadores até a Rua Caconde, na Vila São Pedro, José Arten, Manoel Monteiro Gil, Antonio dos Santos e trecho da Rua Mário Zanco.

Outra via beneficiada foi a Rua José Bueno Ávila, no Guaçu Parque Real, que foi contemplada com nova infraestrutura na extensão de 236 metros lineares no trecho entre a Rua Ângelo A. de Oliveira e a Rua José de Oliveira, esta última recapeada com nova malha viária em fevereiro. O serviço incluiu a instalação de guias e sarjetas, tubulação de rede de galerias para escoamento de águas pluviais e de pavimentação asfáltica.

Também foram contempladas a Rua Ophelia Apucarana, no Jardim Esplanada, serviço que incluiu ainda o prolongamento de acesso dela até a creche Leonor Mendes, que fica no bairro, e a Rua Osvaldo Maximiano, no Distrito Industrial Mogi Guaçu, que além de nova pavimentação asfáltica, recebeu a instalação de uma rotatória no cruzamento dela com a Avenida Engenheiro Ronaldo Algodoal Pereira.

A Avenida Honório Orlando Martini, no Jardim São Pedro, foi outra via da cidade beneficiada. Neste local, a primeira extensão da via, de 71,30 metros lineares, recebeu a instalação de guias em frente à Escola Estadual Benedita Nair Xavier Vedovello, no trecho entre a Rua Benedito Maia Figueiredo até a avenida. No segundo trecho, entre a Rua Alberto Chabrégas e a Rua Orlando Beltrani, foram implantadas novas guias na extensão de 353,96 metros lineares.

A infraestrutura será feita ainda em outras localidades de Mogi Guaçu, que incluem a Rua Aires dos Santos, no Jardim Boa Esperança; Avenida Vereador José Maria Rangel e Ademar Bombo, no Parque Industrial Getúlio Vargas.