Início do Campeonato de Futebol Amador é adiado em função de fortes chuvas

O início do Campeonato de Futebol Amador de Holambra, programado para ocorrer no último sábado, dia 7 de outubro, foi adiado para esta sexta-feira (13). A medida foi tomada em função das fortes chuvas que atingiram o município no final de semana. A partida de abertura será agora realizada às 19h, entre Tamo Junto e Real Conquista, no Estádio Municipal Zeno Capato. A entrada é gratuita.

“Decidimos cancelar os cinco jogos previstos para o sábado para prezar pela segurança dos jogadores e de toda a equipe de trabalho envolvida nas partidas”, explicou o diretor municipal de Esportes, Pedro Paoliello Machado de Souza. “Reorganizamos a tabela. Todos os jogos da 1ª rodada serão realizados entre sexta e domingo”, falou.

Dezoito equipes disputarão o título do torneio. Os jogos ocorrerão no Municipal e no Campo do Fundão, sempre às sextas à noite, sábados à tarde e aos domingos pela manhã. Participam do Amador jogadores do sexo masculino a partir de 16 anos. Cada equipe inscreveu até 25 atletas, sendo 20 deles obrigatoriamente moradores da cidade. Os times campeão e vice-campeão, o artilheiro do torneio e o goleiro menos vazado receberão troféus e medalhas.