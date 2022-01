Inscreva-se em curso online gratuito de Mecânica de Motos

Capacitação é oferecida pelo Centro Paula Souza e Interessado pode se inscrever e estudar pela internet

Quem gosta de motocicleta e quer aprender a fazer manutenção e reparos simples pode participar do curso livre online gratuito do Centro Paula Souza (CPS) sobre Mecânica Básica de Motos. Com duração de 30 horas, a capacitação está dividida em sete aulas e ensina o funcionamento de itens como embreagem e transmissão, equipamentos de proteção, filtro de ar e combustível, freios, lubrificação, parte elétrica e pneus.

Qualquer pessoa interessada pode se inscrever e começar a estudar na hora que quiser, basta acessar o site mooc.cps.sp.gov.br e se cadastrar com login e senha. Os conteúdos são dinâmicos, com vários textos, videoaulas, exercícios e avaliações. Ao final das atividades, os aprovados recebem um certificado de conclusão.

Outra novidade é o curso de Português Instrumental, que pretende qualificar profissionais para utilizar corretamente a língua portuguesa em ambiente de trabalho, auxiliando na produção de textos adequados para e-mails, requerimentos, avisos e outros documentos. São 30 horas, divididas em cinco aulas, em que o participante será capacitado para evitar erros comuns, desenvolver vocabulário, apresentação oral e leitura crítica.

Cursos abertos

No total, o CPS disponibiliza 16 opções de cursos livres gratuitos, com duração de 6 a 40 horas, na modalidade Mooc (Massive Open Online Course – sigla em inglês para Curso Online Aberto e Massivo): Arduíno, Autocad, Canvas, Espanhol Básico, Inglês Básico, Design e Photoshop, Design Thinking, Felicidade, Mecânica Básica de Motos, Mediação em Educação a Distância, Mercado de Trabalho, Gestão de Conflitos, Gestão de Pessoas, Gestão do Tempo, Português Instrumental e Vendas.

Lançada em 2015, a plataforma Mooc do CPS soma atualmente 586 mil inscritos. Mais da metade desse total corresponde ao incremento do período de pandemia, com uma média mensal de 15,4 mil inscritos. Esse número chegou a 34,6 mil nos primeiros meses de quarentena. Em 2019, a média mensal era de 2,2 mil.

Gestão de Pessoas é o curso mais procurado, com cerca de 87 mil inscritos. Em segundo lugar está o método de planejamento de negócios Canvas, com 60 mil interessados, seguido por Gestão do Tempo e Inglês, com 57 mil inscrições cada um. Veja o ranking da modalidade e vídeos de apresentação dos novos cursos de Mecânica Básica de Motos e Português Instrumental.