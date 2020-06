Inscrição e rematrícula para Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental podem ser realizadas

A inscrição para a Educação de Jovens e Adultos – EJA está aberta para o segundo semestre de 2020. A pré-inscrição será feita online pelo link https://sed.educacao.sp.gov.br/preinscricao e pode ser realizada até dia 8 de julho pelos responsáveis ou pelo aluno maior de 18 anos.

Para os estudantes que já são alunos EJA, a rematrícula deve ser feita até o dia 7 de julho pelo aplicativo Minha Escola SP ou pela plataforma Secretaria Escolar Digital – SED. Se o estudante tiver dificuldades com o acesso aos meios digitais, ele deverá entrar em contato com sua unidade escolar pelo telefone (19) 3867-3399 ou presencialmente no Centro de Educação de Jovens e Adultos Professora Yvone Poltronieri dos Santos para solicitar a matrícula pela plataforma SED. O atendimento será realizado de 12h às 20h. Todos os alunos EJA deverão solicitar sua rematrícula para poderem continuar com os estudos.

No retorno das aulas presenciais, todas as atividades e aulas contabilizarão como carga horária do semestre letivo dos estudantes do Ensino Fundamental EJA. Os alunos serão avaliados de acordo com as atividades realizadas remotamente durante o semestre.