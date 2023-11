Inscrições abertas: Ingredion seleciona universitários para programa de estágio até 30 de novembro – Vagas para Mogi Guaçu

Há oportunidades para as unidades da empresa em São Paulo (SP), Mogi Guaçu (SP), São Gonçalo (RJ), Balsa Nova (PR) e Cabo de Santo Agostinho (PE)

A Ingredion, líder global em soluções de ingredientes para a indústria, tem vagas abertas para o seu programa de estágio 2024. As inscrições podem ser feitas até 30 de novembro pelo site. Os interessados devem ter disponibilidade para iniciar o trabalho em fevereiro de 2024 nos períodos da manhã e da tarde no escritório da companhia em São Paulo (SP) ou em uma de suas plantas ao redor do país – Mogi Guaçu (SP), São Gonçalo (RJ), Balsa Nova (PR) e Cabo de Santo Agostinho (PE).

A empresa busca por universitários que se formem a partir de dezembro de 2024 para Balsa Nova (PR) e dezembro de 2025 paras as demais localidades nos cursos de Administração, Agronomia, Bioquímica, Ciências Contábeis, Comunicação Social com todas as suas habilitações, Economia, Engenharias, Gastronomia, Logística, Marketing, Psicologia, Química, Serviço Social, Veterinária, Zootecnia e áreas correlatas.

Os estagiários selecionados vão fazer parte dos times de Auditoria Interna, Compras Agrícolas, Culinologia (P&D – Idea Labs), Atendimento a Clientes (Customer Service), Engenharia de Projetos, Fiscal – Finanças, Aplicação e Desenvolvimento de Ingredientes (P&D – Idea Labs), Inovação – Plataformas (Marketing), Inteligência Competitiva (Marketing), Logística, Manutenção, Marketing & Comunicação Digital, Marketing de Categoria, Melhoria Contínua, Nutrição Animal, Manufatura – Produção, PMO – Escritório de Gerenciamento de Projetos, Recursos Humanos, HR Business Partner (Recursos Humanos), Sustentabilidade Corporativa, Utilidades e Vendas. O processo seletivo conta com etapas online de testes, desafios, dinâmicas e entrevistas com gestores.

“A Ingredion conta com estagiários em praticamente todas as áreas da empresa e considera esses jovens profissionais essenciais, já que eles energizam os times com sua vontade de aprender e com a sua facilidade de criar pontes. Além disso, eles nos conectam com tecnologias e metodologias novas que estão sendo estudadas pelo mundo acadêmico, nos ajudando a inovar. Na Ingredion, incentivamos todos os colaboradores, inclusive os estagiários, a serem protagonistas de suas carreiras, tomando as rédeas do próprio desenvolvimento e crescimento profissional”, explica Santiago Belotti, diretor de RH para Operações da Ingredion América do Sul.

“Sou um jovem motivado por desafios e que busca o constante aprendizado. Na Ingredion, encontrei exatamente isso: um ambiente acolhedor que proporciona aos seus estagiários uma perspectiva de crescimento, aprendizado e aprimoramento de suas habilidades. É uma alegria imensa fazer parte desse time”, conta Samuel Rezende, Estagiário de Manufatura.

“Tem sido uma experiência fantástica, tanto pela cultura da empresa, quanto pelas pessoas que me cercam. Sempre me senti muito acolhida e incluída, todos estão sempre dispostos a ajudar, ensinar e contribuir para meu crescimento. Como estagiária de Technical Service, participo de reuniões com clientes e treinamentos e sinto que agrego valor e sou ouvida. Além disso há muito zelo pela nossa saúde mental e física, o que julgo super necessário atualmente. Enfim, sou muito grata por fazer parte do time Ingredion”, celebra Laira Helena Rios, Estagiária de Sales & Marketing.

“Estagiar na Ingredion foi uma excelente oportunidade de expandir meus conhecimentos e habilidades interpessoais e profissionais. Desde o início fui muito bem recebida por pessoas colaborativas e dispostas a ajudar em qualquer situação. A cultura da empresa nos incentiva a sempre ir além e evoluir, aprendendo a ter autonomia e lidar com novos desafios. Foi uma jornada que agregou muito em minha vida e sou grata pela oportunidade de crescimento pessoal e profissional”, divide Franciele Santos, Estagiária de Procurement.

Fundada em 1906, nos Estados Unidos, a Ingredion é uma empresa global que trabalha para transformar a vida das pessoas por meio de soluções em ingredientes de origem natural usadas por mais de 60 diferentes setores da indústria, como alimentos, bebidas, papel, nutrição animal, farmacêutico, higiene pessoal, entre outros. No Brasil a empresa conta com quase 2 mil colaboradores. Para mais informações sobre o programa de estágio da Ingredion de 2024, confira o site.

Sobre a Ingredion

A Ingredion Incorporated, sediada em Chicago, é a fornecedora líder mundial de mercado de soluções para ingredientes, com clientes em mais de 120 países e vendas anuais de quase US$ 8 bilhões. A empresa converte grãos, frutas, vegetais e outros derivados em ingredientes de valor agregado e soluções de biomateriais para alimentos, bebidas, papel e corrugados, fabricados e outras indústrias. Possui centros de inovação, o INGREDION IDEA LABS®️, em todo o mundo e mais de 11.000 funcionários. A empresa desenvolve soluções de ingredientes para atender às novas necessidades dos consumidores, tornando os biscoitos mais crocantes, os iogurtes mais cremosos, os doces mais saborosos, o papel mais resistente e adicionando fibras às barras nutricionais. Para mais informações, acesse: https://www.ingredion.com.br/