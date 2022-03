Inscrições abertas para a escolha da Rainha do Sumaré Arena Music 2022

Estão abertas as inscrições para a escolha da Rainha, 1º Princesa e 2º Princesa da 8ª edição do Sumaré Arena Music 2022. A candidata que tiver entre 18 e 28 anos de idade e interesse em participar tem entre os dias 09 e 14 de março, até às 18h, para realizar a sua inscrição pelo site www.sumarearena.com.br.

A final do concurso acontecerá no dia 31 de março, na casa de show The Farm, em Americana. Além de representar a beleza da mulher durante todas as noites do Sumaré Arena Music, a Rainha irá receber uma premiação em dinheiro no valor de R$ 3 mil, além de prêmios dos patrocinadores do evento. O concurso terá toda a sua coordenação realizada pela Comissão Organizadora do Sumaré Arena Music.

O rodeio mais “charmoso” do Brasil voltou! Depois de uma espera de dois anos sem o evento, em razão da pandemia do coronavírus que assolou todo o mundo, a festa irá acontecer entre os dias 08 e 16 de abril, na Expo Águas Sumaré, em Sumaré/SP.

O evento irá ocorrer respeitando todos os protocolos de higiene e segurança determinados pelos órgãos de saúde local. Para garantir o seu ingresso, acesse o site (https://www.guicheweb.com.br/sumare-arena-music-2022_14854). Mais informações, através do telefone (19) 3873 2442 / (19) 9 9277 4809 / www.sumarearena.com.br.

SUMARÉ ARENA MUSIC

Além de arquibancada, Área VIP, Arena Pista, Camarote Prime e camarotes corporativos, o local ainda terá uma estrutura completa com praça de alimentação, palco alternativo e estacionamento. O complexo vai contar com o apoio e monitoramento da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar para garantir a segurança do público.

Com o rodeio 100% coberto, o Sumaré Arena Music 2022 será realizado em um espaço de 79.000 metros quadrados, sendo 12.000 metros quadrados de área coberta, asfaltada, 100% monitorado e com infraestrutura de primeiro mundo. Prepare seu coração! Você vai se surpreender!

Os ingressos para o evento já podem ser adquiridos através do site Guichê Web (https://www.guicheweb.com.br/sumare-arena-music-2022_14854).

SHOWS

08/04 – Zé Neto & Cristiano e Felipe Nunes

09/04 – Israel & Rodolffo e Os Barões da Pisadinha

14/04 – Maiara & Maraisa, Léo Santana e Guilherme & Benuto

16/04 – Henrique & Juliano, João Bosco & Vinícius e Thiago Lins