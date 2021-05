Inscrições abertas para o processo seletivo do segundo semestre na Etec

A Etec (Escola Técnica) Euro Albino de Souza está com inscrições abertas até às 15h do dia 2 de junho para cursos técnicos no período noturno do segundo semestre de 2021. No total, são oferecidas 40 vagas no curso de Desenvolvimento de Sistemas, que será no período noturno.

As inscrições serão feitas somente pelo site vestibulinhoetec.com.br e a taxa de inscrição é no valor de R$ 19. Para o próximo semestre, a seleção para cursos técnicos se dará por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online.

A mudança do critério se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, visando preservar a saúde dos candidatos, e observando as notas atribuídas aos estudantes antes da pandemia.

Os interessados devem ler atentamente os Manuais do Candidato disponíveis nos sites oficiais, antes de fazer a inscrição.

A Etec fica na Rua Antonio Luiz Filho, 350, Jardim Novo II. Para maiores informações, entre em contato pelo e-mail e206acad@cps.sp.gov.br.