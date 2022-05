Inscrições abertas para projeto gratuito Alimentação Fora do Lar

Mais uma vez a parceria entre Prefeitura e ACIMG (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu) identifica necessidades dos empresários guaçuanos e cria métodos para atender esta demanda para alavancar os estabelecimentos comerciais, dessa vez o foco é o segmento de alimentação: bares, restaurantes, hamburguerias, entre outros, no projeto gratuito, Alimentação Fora do Lar.

O público-alvo são 30 empresas locais que se enquadrem nos portes ME e EPP. Elas serão selecionadas para aprimoramento com profissionais qualificados do Sebrae. Os encontros acontecerão na Associação Comercial, terão duração de 10 dias ou 26 horas, entre os meses de maio e junho.

As soluções propostas têm como finalidade ajudar os empresários a identificarem seus custos, padronizar produtos, melhorar a manipulação de alimentos, as vendas, identificar oportunidades on-line, atender melhor os clientes e aplicar controle financeiro.

Informações e inscrições

As inscrições podem ser feitas de hoje (04) até dia 15. Para mais informações entrar em contato com o departamento de Marketing pelo número: 97166 2532.