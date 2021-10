Inscrições para concurso literário começam nesta segunda-feira em Artur Nogueira

Concurso escolherá um escritor para escrever 4 livros que contem a história de formação e emancipação de Artur Nogueira

A fim de enriquecer o acervo de materiais que contam a história do município, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação, lançou o concurso didático literário “Artur Nogueira tem história e memória”, com o objetivo de escolher um escritor que criará quatro obras didáticas literárias. Uma vez finalizados, os exemplares farão parte do acervo bibliográfico das unidades educacionais de Ensino Fundamental.

As inscrições serão iniciadas a partir de segunda-feira, dia 18 de outubro, e se estenderão até o dia 02 de dezembro. O edital completo com as especificações do concurso pode ser acessado no Diário Oficial (https://www.gdoe.com.br/publicacao/?arq=61688b840a633.pdf), a partir da página 5.

Uma vez que o escritor tenha sido selecionado, a ideia é que, ao longo de dois anos, sejam confeccionados quatro livros, sendo que o primeiro deverá retratar a história de como surgiu o município e as primeiras famílias; o segundo deverá trazer personalidades homenageadas com nomes em ruas, avenidas ou prédios públicos; o terceiro deverá enaltecer o Esporte, Cultura e Educação nogueirense; e o quarto abordará a Economia e Agricultura de Artur Nogueira.

POUCO MATERIAL

De acordo com a secretária Débora Sacilotto, a ideia do concurso partiu de uma necessidade que ela chegou a vivenciar ainda na sala de aula: pouco material sobre a história do município. Débora ainda destaca que, atualmente, os professores possuem dificuldade em encontrar materiais, informações e registros que contenham a história da formação de Artur Nogueira, bem como a emancipação e a construção histórica do povo nogueirense.

“O único livro encontrado para pesquisa e registro é ‘Artur Nogueira, Berço da Amizade’. Temos a necessidade de elaboração de um material que conte a história de nosso município de forma simples, fiel e linguagem acessível aos nossos alunos. Com o concurso, levaremos nossos estudantes da rede municipal de ensino a conhecerem a história do lugar em que vivem”, destacou Débora.

AS INSCRIÇÕES

Para concorrer, os interessados deverão preencher, até o dia 02 de dezembro, a ficha de inscrição e a Declaração de Fato Impeditivo, cujos modelos estão disponíveis no edital do concurso (https://www.gdoe.com.br/publicacao/?arq=61688b840a633.pdf).

Os interessados ainda deverão comprovar suas habilidades de pesquisador e envolvimento com a história do município, por meio de reportagens ou publicações em jornais ou revistas e comprovação da publicação de no mínimo um livro, por meio de cópia autenticada da capa, ou folha onde conste o nome do autor do livro. Todos esses documentos deverão ser entregues na Secretaria de Educação anexando cópia do RG ou CNH.

Além da “ficha de inscrição, declaração de fato impetitivo” e comprovações já citadas acima, os interessados deverão entregar na Secretaria Municipal de Educação um envelope lacrado contendo os seguintes documentos: currículo; comprovações de artigos publicados (cópias autenticadas); comprovações de participação em projetos ou programas relacionados à história de Artur Nogueira; comprovação de publicação de livros (cópia autenticada da capa ou folha contendo nome do autor); e o esboço de cada livro, com o propósito de facilitar uma análise preliminar a respeito da obra.

As inscrições serão deferidas por uma comissão de avaliação de inscrições, formada por profissionais da Secretaria de Educação e serão concretizadas com a divulgação de todos os inscritos no Diário Oficial do município, no dia 06 de dezembro.

PRÊMIO

Como premiação, o escritor escolhido terá seu nome divulgado nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira, e ainda receberá por até 30 horas semanais (o valor da hora aula terá como base o valor pago ao oficineiro), para elaboração das obras didáticas literárias, podendo assim, se dedicar ao projeto, levando em consideração um cronograma contendo, pesquisa, escrita, ilustração.

Vale destacar que o escritor escolhido ficará também responsável por organizar a participação dos alunos da Rede Municipal com alguns desenhos ilustrativos, visitas às Unidades Educacionais para conversas, entrevistas, além de palestras envolvendo Professores e Alunos.