Inscrições para o Concurso Beleza Negra e para o Festival Hip Hop e Cultura Urbana se encerram na quarta-feira

A Secretaria Municipal de Cultura de Mogi Guaçu prorrogou até a próxima quarta-feira, dia 16 de outubro, as inscrições para o Concurso Pérola Negra e Mister Beleza Afro e do 2º Festival de Hip Hop e Cultura Urbana. Ambos os eventos irão acontecer durante a Feira Afro-Cultural 2024, no Centro Cultural, que será realizada no dia 20 de novembro.

Mulheres e homens interessados em participar do Concurso Pérola Negra e Mister Beleza Afro devem se inscrever até às 16h da próxima quarta-feira por meio de preenchimento de formulário online disponível pelo link https://bit.ly/4cOY3ir. O cadastramento também pode ser realizado presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Cultura, na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo. O desfile ocorrerá no dia 20 de novembro, a partir das 19h, no Centro Cultural.

Já as inscrições para o 2º Festival de Hip Hop e Cultura Urbana para ambas as categorias serão aceitas até o dia 16 de outubro por meio dos links: https://shre.ink/FormHipHop2024 e https://bit.ly/Festival_HipHop_Form2024, respectivamente. As inscrições são gratuitas.

Feira

A programação da Feira Afro-Cultural 2024, que conta com a parceria da Associação Cultural Afro Guaçuana (ACAG), prevê apresentações de dança, Festival de Hip Hop e Cultura Urbana (grafite, skate, DJs, batalha de rima, músicas autorais e oficina de pintura e de dança).

O evento será realizado no dia 20 de novembro, feriado nacional do Dia da Consciência Negra, no Centro Cultural. A entrada é franca e o local contará com praça de alimentação e Feira de Artesanato e Economia Criativa. A Feira Afro-Cultural vai acontecer no período das 10h às 19h e, na sequência, o Concurso Pérola Negra e Mister Beleza.

O titular da Pasta, André Sastri, comentou que o objetivo principal do evento é a valorização da cultura africana, sendo ela uma gama de influências e de heranças de povos que muito contribuíram para o enriquecimento da nação. “O intuito é despertar a sensibilização da população em geral para a valorização da cultura afrodescendente e resgatar os valores de dignidade humana ao combater o racismo estrutural”, disse.