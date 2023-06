Inscrições para o concurso Rainha das Nações 2023 se encerram no dia 30 de junho

A Secretaria Municipal de Cultura prorrogou para o dia 30 de junho o prazo de inscrições do concurso Rainha das Nações 2023. As inscrições são gratuitas e o concurso tem como público alvo mulheres com idade entre 14 e 25 anos que irão representar os 12 países que serão celebrados na 2ª Festa das Nações de Mogi Guaçu, que acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de agosto, no Centro Cultural, no Jardim Camargo.

Os países representados serão Alemanha, Bélgica, Brasil, Itália, Espanha, Portugal, Argentina, Holanda, EUA, México, Líbano e Reino Unido. Para participar, as candidatas interessadas devem preencher o formulário disponível no link: https://bit.ly/Form_RainhaFN_2023. E para conferir o edital completo, basta acessar o link: https://docs.google.com/document/d/11eMHfJSVB–o_0yS98chVxdaSDwWtrbI/edit.

O objetivo do evento é valorizar as diversas culturas que contribuíram para a formação da sociedade brasileira. “Queremos despertar e sensibilizar a população em geral para a importância e riqueza das diferentes culturas que ajudaram a construir o nosso país. Tivemos uma primeira edição muito positiva no ano passado e queremos repetir esse ano”, disse o titular da Pasta, André Sastri.

Artistas

Também estão abertas as inscrições para os artistas interessados em participar da Festa das Nações 2023. As inscrições devem ser feitas por meio de preenchimento de formulário online disponível no link: https://bit.ly/Form_Musica-FN_2023 até o dia 12 de julho.

A Scretaria Municipal de Cultura irá selecionar quatro atrações musicais para apresentações de até 1h30 cada uma, desde que façam parte da formação da população brasileira dentro dos seguintes gêneros musicais: italiano, português, espanhol, inglês, jamaicano e brasileiro, além cover de atrações internacionais.

Para as atrações musicais, a Secretaria de Cultura irá oferecer uma ajuda de custo de R$ 150 por músico selecionado. O valor que será pago é único e cada atração artística será responsável por seu próprio transporte, estadia e alimentação.