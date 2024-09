Vem aí Semana de Negócios e Empreendedorismo 2024

Evento, que será em outubro, reafirma Campinas como “Capital Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação”

Boa notícia para quem acredita que tecnologia e ciência são ferramentas essenciais ao desenvolvimento econômico: a Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), promoverá entre os dias 23 e 26 de outubro a 10ª Semana de Negócios e Empreendedorismo (SNE), no Royal Palm Hall Campinas.

Com entrada gratuita, a edição deste ano promete surpreender o público ofertando uma programação que privilegia a presença e parceria com os institutos de pesquisa e instituições de tecnologia nacionais, abordando temas essenciais relacionados a conectividade e sustentabilidade, como exemplos, além de trazer tendências para impulsar o empreendedorismo da região e o desenvolvimento econômico a partir de palestras com especialistas.

A presidente da ACIC e secretaria de desenvolvimento econômico, tecnologia e inovação do munícipio, Adriana Flosi, explica que a SNE reafirma Campinas como “Capital Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação” – título pleiteado em projeto de lei já aprovado na Câmara dos Deputados-, e como um dos principais polos de deep tech no Brasil. “Campinas tem o maior ecossistema nacional de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Brasil, formado por indústrias de base tecnológica, centros de pesquisa e universidades, além de quatro parques tecnológicos. Nosso objetivo com a SNE é divulgar esse cenário para o público, bem como permitir que esse conhecimento ajude no crescimento de nossa economia e fortaleça investimentos no setor”, destaca.

A realização da SNE, inclusive, endossa as iniciativas do governo federal para promoção do setor, uma vez que ocorre durante a Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que acontece em outubro. Nesse mesmo período, a cidade de Campinas celebra o Mês da Ciência, Tecnologia e Inovação, com diversas atividades para impulsionar temas relacionados à ciência, tecnologia e inovação em todo o País.

“Esperamos proporcionar aos participantes uma visão aprofundada das tendências e dos desafios que moldam o futuro dos negócios. E, com isso, contribuir para o crescimento da economia regional e dos negócios como um todo”, completa Flosi.

Apontada como um importante encontro de empreendedorismo e inovação do interior de São Paulo, a SNE tem capacidade para 400 pessoas por dia e promete ser um espaço estratégico para networking e troca de conhecimento, fortalecendo ainda mais o ecossistema de inovação de Campinas.

Programação

Intitulada “Mundo Novo,” a programação da SNE 2024 terá foco nas inovações que estão redefinindo o cenário empresarial e econômico do Brasil e do mundo. Não por coincidência, o primeiro dia fará, na parte da manhã, uma imersão no uso da IA na gestão de processos, aplicação nos setores de Marketing e Comercial ou mesmo na gestão financeira comercial.

Na parte da tarde do dia 23/10, será realizado o Click: O futuro que já está aqui!, um evento voltado para empreendedores que desejam crescer no universo online. O objetivo é, a partir da participação de especialistas, apontar tendências mais recentes deste segmento e como utilizar as ferramentas digitais para impulsionar seus negócios; mesmo que de maneira simples e acessível e sem grandes investimentos.

No dia 24 de outubro, a SNE de debruça para o setor de beleza, em parceria com a Intercoiffure Brasil e a Ondina Beauty Academy, buscando também democratizar a educação, com o foco em transformação social e empregabilidade. O evento sediará o concurso Miss e Mister do Estado de São Paulo (confira programação completa no site https://semanane.com.br/

Como participar?

A participação na SNE 2024 é gratuita e aberta a todos os interessados. Empresas que desejam expor seus produtos e serviços ou anunciar na revista comemorativa, que celebra tanto a 10ª edição do evento quanto os 250 anos da cidade de Campinas, podem garantir seu espaço entrando em contato com a organização.

Serviço:

– Evento: 10ª Semana de Negócios e Empreendedorismo (SNE)

– Data: 23 de 26 de outubro de 2024

– Local: Royal Palm Hall Campinas, Campinas, São Paulo

– Inscrições: Gratuitas pelo site: www.semanane.com.br

Contato:(19) 2104-9200 | atendimento@acicampinas.com.br