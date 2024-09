Praça Ângelo Ferrari estará recebendo a 10ª “Marcha para Jesus” no sábado, 28 de setembro

No sábado, 28 de setembro, Pedreira se prepara para prestigiar um dos eventos mais aguardados do ano, a 10ª edição da “Marcha para Jesus”. Organizada pela Associação de Ministros e Igrejas Evangélicas de Pedreira (AMIEP), e com o apoio da Prefeitura Municipal, a Marcha promete unir milhares de fiéis em um dia de celebração, adoração e reflexão nas dependências da Praça Ângelo Ferrari.

A Marcha estará repleta de novidades e atrações emocionantes para toda a família. As atividades terão início às 14 horas com bandas locais, às 16 horas, saída da Motociatacom a Motociata e apresentações de talentosas bandas locais que encantarão o público com música de qualidade; a partir das 16 horas acontecerá a Motociata e às 18 horas a Marcha para Jesus percorrerá as principais vias da cidade, retornando à Praça Ângelo Ferrari, ao final do percurso os participantes terão a oportunidade de expressar sua fé e devoção, fortalecendo os laços de comunhão entre todos os que creem em Jesus Cristo como o filho de Deus, além de assistir ao show do cantor David Quinlan.

A Secretária de Cultura e Economia Criativa Carina Galvão, enfatiza a importância da “Marcha para Jesus” como parte do Calendário Oficial de Eventos de Pedreira. “A Administração Municipal tem atuado de maneira ativa ao lado da AMIEP na organização deste evento que é tão significativo para a comunidade. Contamos com a presença da população para que todos possam apreciar este momento”, ressaltou.

“Nossa cidade tem uma longa tradição de respeito e apoio às diversas manifestações religiosas. A ‘Marcha para Jesus’ é um evento que transcende crenças individuais, é um momento de união, amor e fé que fortalece nossa cidade. Que este dia seja abençoado, e que Pedreira continue a ser um lugar de paz e harmonia para todos os seus habitantes”, destacam os organizadores.