Prefeitura comemora Dia da Árvore com 415.282 mudas de árvores plantadas desde 2021

Crédito: Carlos Bassan

Plantio é realizado de forma intersetorial por diferentes órgãos do poder público e garante melhor qualidade de vida para os moradores da cidade

A Prefeitura de Campinas comemora o Dia da Árvore, que é celebrado em 21 de setembro, com a marca de 415.282 mudas de árvores plantadas no município de 2021 até julho de 2024. “Estes plantios nos ajudam a garantir melhor qualidade de vida em nossa cidade”, disse o secretário do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade (Seclimas), Rogério Menezes. Além da Seclimas, o trabalho de plantio de árvores é feito de maneira intersetorial também pela Secretaria de Serviços Públicos, pela Fundação José Pedro Oliveira (FJPO), gestora da Mata de Santa Genebra, e pela Sanasa, empresa de economia mista responsável pelo saneamento em Campinas.

De 2021 até julho de 2024, a Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade (Seclimas) realizou 175 mil plantios, que ocorreram por meio de compensação ambiental oriunda do licenciamento municipal e de Termos de Ajustamento de Conduta. Ainda neste ano, a Seclimas realizará o plantio de 12 mil árvores nativas no Instituto Biológico (ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo), e de 7 mil mudas na Fazenda do Exército, em Campinas. Até o final de 2025 serão plantadas, no mínimo, mais 40 mil mudas em áreas do banco de áreas verdes.

O secretário do Clima, Rogério Menezes, destacou que o esforço conjunto entre Seclimas, Serviços Públicos e Mata de Santa Genebra continua para realizar plantios, cumprir as compensações ambientais previstas e captar novas áreas para o banco de áreas verdes.

Árvores têm papel importante no equilíbrio do bioma e do meio ambiente

Pela Secretaria de Serviços Públicos, de 2021 até julho de 2024, foram plantadas mais 55.509 mudas. O secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, lembra que as árvores têm uma função muito importante no equilíbrio do bioma e do meio ambiente. “A função de equilíbrio da árvore está relacionada primeiro com o conforto térmico que ela pode promover em uma rua. Uma rua arborizada chega a ter uma temperatura de até três graus centígrados a menos em relação à outra que não tem árvores. A fotossíntese, que é a captação do gás carbônico da atmosfera transformando-o em oxigênio, também faz com que a árvore exerça um papel de filtro, ela limpa o ar”, explica Paulella. Segundo ele, o terceiro fator importante está relacionado à pequena fauna – pássaros, especialmente, mas outros animais de menor porte como espécies de macacos, que se vê na cidade hoje em dia. As árvores dão abrigo, pernoite e alimento como frutos e folhas para pássaros e pequenos animais.

A Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO), responsável pela gestão da Mata de Santa Genebra, também realiza plantios pontuais por meio do Projeto Gênesis – Construtores de Florestas Urbanas. Nos últimos quatro anos atingiu a marca de 58.792 mudas nativas de árvores plantadas em 87 áreas do município, na sua própria Mata e também em escolas, universidade e parques da cidade.

De acordo com Marcelo Polieri, presidente da FJPO, em tempos de emergência climática, o investimento no plantio de árvores significa melhoria na qualidade do ar e redução das ilhas de calor, com benefícios diretos à saúde da população. “Ao celebrar o dia da árvore, queremos mais uma vez lembrar dos inúmeros benefícios que as áreas verdes e florestas urbanas oferecem a toda a sociedade”, afirma.

Viveiro Municipal fica em área de 30 mil metros quadrados

O projeto Gênesis tem como objetivo o plantio de mudas nativas e visa a formação de florestas urbanas em trechos de parques e praças, assim como a recuperação de áreas de preservação permanente, além de aumentar e recuperar as áreas florestadas. Também visa envolver a sociedade na conservação da biodiversidade.

Tem o apoio das Secretarias do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade e de Serviços Públicos.

Já a Sanasa (Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A), empresa de economia mista responsável pelo abastecimento de água e coleta de esgoto na cidade, plantou 126.898 mudas neste período e gerou 18.198 créditos de carbono. “O negócio da Sanasa é melhorar a vida das pessoas, levando água de qualidade e coletando e tratando o esgoto. Melhorar o meio ambiente também faz parte do nosso trabalho e nossos investimentos vão além do saneamento”, explica o presidente da Sanasa, Manuelito Magalhães Júnior.

Espécies

Algumas das espécies de árvores plantadas por Campinas são: aldrago, peroba-rosa, jequitibá, paulínea, sibipiruna, pau-ferro, manacá-da-serra, quaresmeira, ipês amarelo, roxo, rosa e branco, pau-brasil, pau-mulato, pau-marfim, guatambu, guarantãs, manacá-da-serra, quaresmeira pitanga, cerejeira-do-rio-grande, jerivá e araçá.

Áreas verdes e florestas urbans trazem benefícios para toda a sociedade

Primavera

Com a chegada da Primavera, é possível notar diversas espécies de árvores que floresceram na cidade. As flores amarelas da Sibipiruna, da Cássia Fístula e da Cássia Carnaval; as flores vermelhas e amarelas do Flamboyant, e as amarelas do Ipê Amarelo, que floresce entre o fim do Inverno e início da Primavera.

Viveiros

A Secretaria de Serviços Públicos é a responsável por manter a produção de mudas no Viveiro Municipal “Engenheiro Otávio Tisseli Filho”, no Parque Xangrilá, em uma área de cerca de 30 mil metros quadrados. Atualmente, há cerca de 200 mil mudas em cultivo. Deste total, 99% são de espécies nativas como aldrago, peroba-rosa, jequitibá, paulínea, sibipiruna, pau-ferro, manacá-da-serra; quaresmeira; ipês amarelo, roxo, rosa e branco; pau-brasil, entre outros.

Os cidadãos que tiverem interesse pode conhecer o Viveiro Municipal e receber até mudas de árvores para plantar, com orientações das espécies mais adequadas e a forma correta de proceder, podem procurar o Viveiro Municipal, na rua Argeu Pires, s/n, Parque Xangrilá. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3257-1474.

A Mata de Santa Genebra também possui um viveiro onde foram cultivadas este ano, até o momento, 6.100 mudas.